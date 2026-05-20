Asta record a Parigi due dipinti di Monet venduti per 16 milioni

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi si è tenuta un’asta che ha stabilito un nuovo record, con due dipinti dell’artista francese Claude Monet venduti per un totale superiore ai 16 milioni di euro. Le opere hanno attirato l’attenzione di numerosi collezionisti e appassionati d’arte, portando a una gara di offerte molto serrata. L’evento ha rappresentato un momento di rilievo nel mercato dell’arte contemporanea, con un risultato che supera le aspettative di molti esperti.

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Arte. Asta record a Parigi, due opere del pittore francese Claude Monet sono stati venduti complessivamente per oltre 16 milioni di euro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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