Asta record a Parigi due dipinti di Monet venduti per 16 milioni

A Parigi si è tenuta un’asta che ha stabilito un nuovo record, con due dipinti dell’artista francese Claude Monet venduti per un totale superiore ai 16 milioni di euro. Le opere hanno attirato l’attenzione di numerosi collezionisti e appassionati d’arte, portando a una gara di offerte molto serrata. L’evento ha rappresentato un momento di rilievo nel mercato dell’arte contemporanea, con un risultato che supera le aspettative di molti esperti.

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