Durante una passeggiata nei pressi di via del Corso a Roma, una persona ha sentito i pianti provenire da un’auto parcheggiata sotto il sole. Avvicinandosi, ha notato due bambini all’interno dell’auto e ha chiamato le forze dell’ordine. I bambini erano soli e lasciati in macchina mentre la madre si trovava altrove. Le autorità sono intervenute e hanno denunciato la donna per abbandono di minori. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di permanenza dei bambini all’interno dell’auto.

Stava passeggiando nei pressi di via del Corso, a Roma, quando ha sentito il pianto all’interno di un auto. È così che un passante nei giorni scorsi ha soccorso due bambini lasciati soli dalla madre in una macchina parcheggiata sotto il sole. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale: la donna è stata denunciata per abbandono di minori. Gli agenti quando sono arrivati hanno cercato di tranquillizzare i bambini, riuscendo anche, prima di liberarli, ad abbassare i finestrini del mezzo per farli respirare meglio. La polizia ha attivato subito le ricerche per rintracciare i genitori, scoprendo che la madre si era allontanata per fare acquisti nei negozi della via centrale di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due bimbi soli in auto sotto il sole a Roma: madre denunciata per abbandono di minori

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Roma: due bambini lasciati soli in auto sotto il sole, denunciata la madre

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