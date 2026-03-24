DSGA ANQUAP propone assunzioni su tutti i posti vacanti e utilizzo delle economie del dimensionamento
Nella rubrica “Tre domande a” Orizzonte Scuola ha intervistato il presidente nazionale di ANQUAP, Giorgio Germani, per approfondire i contenuti dell’iniziativa e le ricadute sul funzionamento delle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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