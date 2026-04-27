Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi La decisione

Da calcionews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente autosospensione del precedente designatore, è stato nominato Dino Tommasi come nuovo responsabile ad interim per le designazioni nelle serie A e B. La decisione è stata presa in queste ore ed è immediatamente operativa, senza indicare una durata stabilita. La scelta coinvolge le responsabilità di assegnare gli arbitri alle partite di massima e seconda divisione del calcio italiano.

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