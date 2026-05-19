Super velivoli militari e robot da guerra | così la Nato blinda il fronte est

La Nato sta intensificando la sua presenza nel settore militare con l’introduzione di super velivoli e robot da guerra, concentrandosi sul rafforzamento del fronte est. La strategia include l’integrazione tra sistemi senza pilota e mezzi tradizionali, segnando un passo importante nell’evoluzione delle capacità militari dell’alleanza. Questo sviluppo si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle difese nell’area orientale, coinvolgendo nuove tecnologie e mezzi avanzati.

Il rafforzamento del fronte orientale della Nato sta entrando in una nuova fase. Il fulcro della nuova strategia comprenderà l’integrazione tra sistemi senza pilota e mezzi tradizional. Nello specifico, la Romania si conferma uno snodo strategico di questo piano, grazie a programmi di modernizzazione che puntano su tecnologie terrestri autonome e capacità di supporto avanzato alle unità schierate sul campo. Ad aiutare Bucarest troviamo Hanwha Aerospace, importante azienda sudcoreana attiva nel settore della Difesa. L’obiettivo della sinergia? Ridurre l’esposizione diretta dei soldati, aumentando al tempo stesso la capacità logistica e informativa in una zona altamente sensibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TECNOLOGIA MILITAR SECRETA EUA: DARPA ARMA ULTRASECRETA JÁ EXISTE!

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