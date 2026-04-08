Giubileo Gualtieri risparmia 34 milioni di euro | maggiori fondi per polizia locale verde pubblico e manutenzione stradale

Il commissario straordinario per il Giubileo 2025 ha annunciato un risparmio di 34 milioni di euro rispetto al budget iniziale. I fondi sono stati riassegnati per potenziare la polizia locale, migliorare il verde pubblico e intervenire sulla manutenzione delle strade. Nonostante gli impegni per accogliere un grande numero di turisti e pellegrini, con numerosi cantieri e eventi internazionali, il budget complessivo si è ridotto grazie a questa gestione.

Nonostante l’impegno ad accogliere decine di milioni di turisti e pellegrini, cantieri in ogni dove ed eventi di grande richiamo internazionale, il commissario straordinario del Governo per il Giubileo 2025, cioè il sindaco Roberto Gualtieri, è riuscito a risparmiare un bel gruzzolo. Esattamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Verde pubblico, il Comune aumenta i fondi: stanziati 140 mila euro per manutenzione e sicurezza Verde pubblico: 2,3 milioni per 5 lotti di manutenzioneLa manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale ha raggiunto una tappa decisiva con l’aggiudicazione dei cinque lotti previsti... Rocca e Gualtieri, occhi puntati al Giubileo 2033: Facciamoci trovare prontiA lungo, mentre partivano i cantieri per il Giubileo della Speranza, il sindaco Gualtieri ha giustificato i ritardi con l'obbligo di attendere le decisioni da parte del Governo sulla nomina a ... romatoday.it Atreju, sbarca il metodo Giubileo. Gli applausi a GualtieriQui accanto c’è Piazza Pia, il simbolo della cooperazione bipartisan tra Palazzo Chigi e Campidoglio per la realizzazione del Giubileo. Qui dentro, nei giardini di Castel Sant’Angelo - che ... ilmessaggero.it