polizia locale istituito il nucleo anti violenza

Istituito il nucleo anti violenza (Nav) nel Corpo di Polizia Locale, denominato “ Progetto Mimosa “, contro la violenza di genere e la violenza domestica. "La delibera approvata in Giunta – spiegano dal Comune – introduce un servizio specializzato dedicato all’ascolto, alla protezione e al supporto delle vittime, con personale formato per intervenire tempestivamente in situazioni particolarmente delicate". Il nuovo Nucleo garantirà accoglienza in un ambiente protetto, grazie alla realizzazione della Stanza Rosa, e consentirà l’attivazione rapida dei percorsi di tutela, anche in collaborazione con i servizi sociali, i centri antiviolenza e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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