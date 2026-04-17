La disfonia, un disturbo che colpisce circa una persona su tre, si manifesta con difficoltà nella voce e può avere cause diverse. Recentemente sono state sviluppate tecniche terapeutiche all'avanguardia, come trattamenti laser, interventi di medicina rigenerativa e chirurgia tecnologicamente avanzata. Queste soluzioni mirano a migliorare la funzionalità delle corde vocali e a ridurre i sintomi, offrendo nuove possibilità di cura per chi ne soffre.

La voce e la sua importanza La Giornata Mondiale della Voce (World Voice Day), celebrata ogni 16 aprile, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della voce e sulla sua complessità. Un ambito che coinvolge numerose discipline, dalla medicina alla musica, dalla psicologia alla biologia.«La voce non è solo il nostro modo di connetterci con gli altri, ma un sistema complesso che riflette il funzionamento di più apparati e competenze», spiega il dottor Carlo Robotti, laringologo presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano - Gruppo MultiMedica. Che cos’è la disfonia Tra i disturbi più comuni legati alla voce c’è la disfonia, spesso sottovalutata ma molto diffusa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Voce: i sintomi, le cause, i trattamenti più innovativi per la cura della disfonia, il disturbo che riguarda una persona su tre

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