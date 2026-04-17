Voce | i sintomi le cause i trattamenti più innovativi per la cura della disfonia il disturbo che riguarda una persona su tre
La disfonia, un disturbo che colpisce circa una persona su tre, si manifesta con difficoltà nella voce e può avere cause diverse. Recentemente sono state sviluppate tecniche terapeutiche all'avanguardia, come trattamenti laser, interventi di medicina rigenerativa e chirurgia tecnologicamente avanzata. Queste soluzioni mirano a migliorare la funzionalità delle corde vocali e a ridurre i sintomi, offrendo nuove possibilità di cura per chi ne soffre.
La voce e la sua importanza La Giornata Mondiale della Voce (World Voice Day), celebrata ogni 16 aprile, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della voce e sulla sua complessità. Un ambito che coinvolge numerose discipline, dalla medicina alla musica, dalla psicologia alla biologia.«La voce non è solo il nostro modo di connetterci con gli altri, ma un sistema complesso che riflette il funzionamento di più apparati e competenze», spiega il dottor Carlo Robotti, laringologo presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano - Gruppo MultiMedica. Che cos’è la disfonia Tra i disturbi più comuni legati alla voce c’è la disfonia, spesso sottovalutata ma molto diffusa.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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