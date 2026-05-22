Droga in una casa di via del Santo arresti domiciliari dopo la convalida | il giudice esclude il carcere richiesto dalla Procura

Durante un controllo in una abitazione di via del Santo, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di droga già suddivisi in dosi e strumenti ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. La persona trovata all’interno è stata posta agli arresti domiciliari dopo la convalida dell’arresto, mentre il giudice ha respinto la richiesta di carcere avanzata dalla Procura. La procura aveva richiesto la custodia in carcere, ma il giudice ha deciso per l’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari.

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