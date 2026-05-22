Droga in una casa di via del Santo arresti domiciliari dopo la convalida | il giudice esclude il carcere richiesto dalla Procura

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo in una abitazione di via del Santo, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di droga già suddivisi in dosi e strumenti ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. La persona trovata all’interno è stata posta agli arresti domiciliari dopo la convalida dell’arresto, mentre il giudice ha respinto la richiesta di carcere avanzata dalla Procura. La procura aveva richiesto la custodia in carcere, ma il giudice ha deciso per l’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari.

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Un controllo mirato in una casa di via del Santo, la scoperta di diversi quantitativi di droga già suddivisi in dosi e la presenza di strumenti ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. È questo il quadro che ha portato all’arresto due giorni fa di un uomo a Messina, oggi sottoposto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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