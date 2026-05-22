Droga in una casa di via del Santo arresti domiciliari dopo la convalida | il giudice esclude il carcere richiesto dalla Procura
Durante un controllo in una abitazione di via del Santo, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di droga già suddivisi in dosi e strumenti ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. La persona trovata all’interno è stata posta agli arresti domiciliari dopo la convalida dell’arresto, mentre il giudice ha respinto la richiesta di carcere avanzata dalla Procura. La procura aveva richiesto la custodia in carcere, ma il giudice ha deciso per l’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari.
Un controllo mirato in una casa di via del Santo, la scoperta di diversi quantitativi di droga già suddivisi in dosi e la presenza di strumenti ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. È questo il quadro che ha portato all’arresto due giorni fa di un uomo a Messina, oggi sottoposto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Filho mata mãe e corta o dedo dela para acessar contas bancárias no celular e sacar dinheiro
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Vende la droga da casa mentre è agli arresti domiciliari: 57enne finisce in carcere
Leggi anche: Beccati con la droga fuori dalla casa di un evaso dai domiciliari: tre arresti
Marina di Ravenna, tradito dal forte odore di droga: in casa aveva una serra di canapa indiana x.com
Catania, un pregiudicato di 31 anni è stato arrestato per detenzione di droga ed armi: trovate in casa sua marijuana e una pistola nascoste in cucina facebook
Catania, nascondeva droga in casa della nonna: arrestato un 35enne CLICCA PER IL VIDEOUn 35enne catanese usava la casa della nonna per nascondere la droga. Il piano è stato scoperto dagli agenti e grazie al fiuto del cane poliziotto Ares sono stati trovati oltre tre chili di droga in c ... ilsicilia.it
Droga in casa e in auto, arrestata una donna a Latina: sequestrati stupefacenti e materiale per il confezionamentoLatina, arrestata una donna dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati cocaina, hashish, sostanze sintetiche, bilancini e materiale per il confezionamento ... latinaquotidiano.it
Una casa di foglie un attimo prima del vento. reddit