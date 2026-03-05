Vende la droga da casa mentre è agli arresti domiciliari | 57enne finisce in carcere

Un uomo di 57 anni, attualmente agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri mentre spacciava droga dalla propria abitazione in Valle Anzasca. I militari della stazione di Bannio Anzino hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verbania. L’uomo è stato trasferito in carcere e ora si trova a disposizione delle autorità giudiziarie.

Spaccia da casa mentre è agli arresti domiciliari. Scoperto dai carabinieri, è finito in carcere. Nelle scorse settimane, sempre i carabinieri di Bannio Anzino, durante un controllo a casa dell'uomo, avevano trovato oltre 300 grammi di hashish, che sono poi stati sequestrati. Per il 57enne è quindi scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno poi segnalato l'episodio al Tribunale di sorveglianza, che ha disposto la sospensione dei domiciliari ripristinando la carcerazione. L'uomo, condotto prima in caserma, dopo le formalità di rito è stato quindi accompagnato nel carcere di Verbania per proseguire l'espiazione della pena. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

