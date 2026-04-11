Segnalazione su YouPol | presi tre ragazzini mentre spacciavano in un parco a Monza

Tre minorenni sono stati fermati in un parco cittadino di Monza dopo una segnalazione ricevuta tramite l'app YouPol. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno individuato i giovani mentre stavano vendendo sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con l’arresto dei tre ragazzi, che sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso. La polizia ha sequestrato anche alcune dosi di droga trovate sul posto.

Monza, 11 aprile 2026 – Questa volta è bastata una segnalazione su YouPol. Tre r agazzini stavano spacciando in un parchetto. La polizia di Stato di Monza e della Brianza, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà tre minorenni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro. La segnalazione. L’intervento è scaturito appunto da una segnalazione giunta alla sala operativa tramite l’applicativo YouPol, relativa a presunte attività di spaccio all’interno dei giardini pubblici di via Debussy, a Monza. L'operazione della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Segnalazione su YouPol: presi tre ragazzini mentre spacciavano in un parco a Monza Padova, Stanga: Segnalazione Youpol porta all’espulsione di tre nordafricani da un bivacco insalubre.Padova, 12 febbraio 2026 – Tre uomini, due egiziani e un tunisino, sono stati allontanati dal territorio nazionale dopo un controllo della Polizia di... Bergamo, segnalazione video su YouPol incastra spacciatore davanti al centro scommesseUna denuncia per detenzione ai fini di spaccio e violazione di un provvedimento a Bergamo. Si parla di: Spaccio nei giardinetti a Monza: tre minori denunciati. Segnalazione su YouPol: presi tre ragazzini mentre spacciavano in un parco a MonzaSequestrata droga e un bilancino. Sono stati denunciati ma affidati ai rispettivi genitori, in attesa delle decisioni dei Tribunale dei minori ... ilgiorno.it Marassi, l’app Youpol incastra lo spacciatore: arrestato 47enne con un chilo di hashishLe segnalazioni dei cittadini su un'auto sospetta portano la Polizia in un appartamento di via della Fenice. Sequestrati anche 340 grammi di cocaina e quasi 7.000 euro in contanti ... lavocedigenova.it