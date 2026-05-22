Nel giugno 2023, la squadra pugliese aveva sfiorato la promozione in Serie B, fermandosi a pochi secondi dalla conquista. Tuttavia, nel giro di tre stagioni, il club ha vissuto un rapido calo fino alla retrocessione in Serie C. La stagione attuale è stata segnata da acquisti considerati sbagliati, proteste da parte dei tifosi e frequenti cambi di allenatore che hanno caratterizzato il percorso della squadra.

Ora il dramma è compiuto. Dopo un campionato passato sul filo della zona retrocessione, il Bari ora è ufficialmente in Serie C. Serviva vincere al Druso, nel ritorno del playout contro il Sudtirol dopo lo 0-0 del San Nicola. E, invece, i pugliesi non sono nemmeno riusciti a segnare, replicando il risultato dell'andata che premia gli uomini di Castori meglio piazzati in classifica. È il regolamento, bellezza. Però quello che fa specie - più che il risultato - è l'atteggiamento degli uomini in maglia biancorossa. Nessun sussulto, neanche un'azione degna di nota in 180 minuti. Giusto un palo esterno di Rao nel primo tempo e una deviazione sporca di Gytkjaer nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dramma Bari, è Serie C: dalla promozione sfiorata alla retrocessione in soli tre anni

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BARI E SAMPDORIA

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