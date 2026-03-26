Milan Futuro dalla retrocessione alla rinascita | così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D

Dopo un primo anno difficile e un investimento importante, la squadra Under 23 del Milan è passata dalla retrocessione in Serie D a una rinascita nelle categorie inferiori. La squadra ha affrontato una fase di declino, ma ha successivamente ottenuto risultati positivi, risalendo le classifiche e rafforzando la propria posizione nel campionato. Questa evoluzione ha portato a un nuovo percorso nel massimo campionato dilettantistico.

La retrocessione in Serie D del Milan Futuro, maturata al termine della stagione 20242025 con la sconfitta ai playout contro la SPAL, era stata etichettata come un disastro. L'investimento per lanciare il progetto è stato di 1520 milioni, ma la caduta sembrava certificare un fallimento precoce. Eppure, a distanza di mesi, il quadro è cambiato. La ripartenza dal dilettantismo si è trasformata in un’occasione per correggere errori e ridefinire priorità, con un obiettivo chiaro: rendere il Milan Futuro un asset strategico sul modello delle seconde squadre già consolidato in Inghilterra e Spagna. In Serie D la prospettiva è mutata radicalmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D Articoli correlati Leggi anche: Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto Futuro Modric, Milan gelato: ora è ansia rossoneraIl futuro di Luka Modric al Milan appare in dubbio con il centrocampista rossonero che non avrebbe ancora deciso se restare o meno a Milanello per la... Altri aggiornamenti su Milan Futuro Temi più discussi: Le Nazionali spostano Real Calepina-Milan Futuro e la gara del Desenzano; Serie D, girone B: Pari casalingo del Milan Futuro, termina 2-2 al Chinetti la partita contro la Nuova Sondrio; Nuova Sondrio, un punto che vale doppio 2-2 col Milan Futuro per credere nei playout; Milan, ora Rafael Leao è un caso: ecco tutto quello che può succedere. Come sta andando il Milan Futuro: pro e contro della stagione, con un occhio al futuroMilan Futuro, 46 punti e secondo posto in classifica per i ragazzi di mister Oddo: ecco i giovani che stanno performando secondo le apettative ... msn.com Milan Futuro, Kirovski verso l’addio: le due ipotesi per la prossima stagioneL`incubo è diventato realtà: il Milan Futuro è retrocesso in Serie D dopo aver perso 2-0 sul campo della Spal. Cosa succede adesso? Grazie al nuovo regolamento può. calciomercato.com Il #MilanFuturo rinasce dalla #SerieD. Ecco come la squadra di #Oddo è rinata dopo la retrocessione: leggi nei commenti la nostra analisi #SempreMilan facebook L'ad Furlani ieri ha vissuto una domenica a tinte rossonere vedendo sia il match di Milan Futuro sia quello della formazione femminile Ramazzotti - @Gazzetta_it x.com