Bari | playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B ultima giornata | i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta Frosinone in serie A

Nell’ultima giornata del campionato di serie B, le squadre pugliesi hanno ottenuto risultati decisivi per la classifica. La squadra di casa ha vinto contro la squadra calabrese, evitando così la retrocessione diretta. Contestualmente, il Frosinone ha conquistato la promozione in serie A. Altre partite hanno visto l’Avellino battere il Modena con un punteggio di 1-0, completando così il quadro degli incontri conclusivi della stagione.

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Campionato di calcio di serie B 38ma giornata, utlima della stagione regolare: Avellino-Modena 1-0 Catanzaro-Bari 1-3 Cesena-Padova 3-4 Frosinone-Mantova 5-0 Monza-Empoli 2-2 Pescara-Spezia 1-1 Reggiana-Sampdoria 1-1 Südtirol-Juve Stabia 1-1 Venezia-Palermo 1-0 Virtus Entella-Carrarese 2-1 CLASSIFICA 82 VENEZIA – PROMOSSO IN SERIE A 81 FROSINONE – PROMOSSO IN SERIE A 78 MONZA – PLAYOFF 72 PALERMO – PLAYOFF 59 CATANZARO – PLAYOFF 55 MODENA – PLAYOFF 51 JUVE STABIA – PLAYOFF 49 AVELLINO – PLAYOFF 46 Cesena, Mantova, Padova 45 Sampdoria 44 Carrarese 42 Virtus Entella 41 Empoli 41 Südtirol – playout 40 Bari – playout 35 Pescara, Spezia,.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A Notizie correlate Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolareSi giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi... Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolareSi giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie B, la notte dei verdetti in testa e in coda; Bari, tutte le combinazioni in 90’: dalla retrocessione alla salvezza, può ancora succedere di tutto; Bari: salvezza diretta, playout o retrocessione, tutti i calcoli a 90' dalla fine; Serie A, salvezza e playoff: negli ultimi 90’ di Serie B può succedere di tutto!. Frosinone torna in Serie A, i verdetti dell’ultima giornata di Serie B: Pescara in C, Bari-Sudtirol al playoutIl Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al ... fanpage.it Catanzaro-Bari: 2-3. I biancorossi si aggrappano ai playout per la salvezzaI calabri in vantaggio al 12’, poi rete di Moncini al 23’ e doppietta di Piscopo 40’ e al 50’. Al 97’ rete per gli avversari di N’Dri Philippe Koffi ... lagazzettadelmezzogiorno.it LIVE Catanzaro-Bari 1-3: secondo tempo - facebook.com facebook Bari, cadavere trovato in un negozio: fermato il titolare. Lo avrebbe ucciso per rubare la carta di inclusione x.com