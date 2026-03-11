Porto canale di Riccione | lavori di dragaggio in corso per la sicurezza della navigazione

Sono in corso lavori di dragaggio nell’imboccatura del porto canale di Riccione, che continueranno fino all’inizio della stagione balneare. Le operazioni interessano l’intera area di accesso alle imbarcazioni e sono state avviate per garantire la sicurezza della navigazione. Le attività coinvolgono mezzi specializzati e si svolgono durante le ore diurne. La conclusione è prevista prima dell’arrivo dei turisti estivi.

I lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto canale di Riccione sono in corso e dureranno fino all'inizio della stagione balneare. L'intervento rientra nel piano annuale dei lavori necessari volti a garantire la sicurezza della navigazione e contrastare l'accumulo naturale di sedimenti.