Downton Abbey | il gran finale arriva su Sky tutto quello che devi sapere
Gli appassionati di Downton Abbey si preparano a vedere l’ultimo episodio della serie, che sarà trasmesso su Sky. La stagione finale conclude la storia della famiglia Crawley e di tutti i personaggi principali. La puntata finale sarà disponibile in prima visione sulla piattaforma, chiudendo così il ciclo della serie iniziata diversi anni fa. La produzione ha annunciato che questa sarà l’ultima volta che si vedranno i protagonisti in azione. Gli spettatori attendono con curiosità l’ultimo appuntamento.
Gli appassionati di Downton Abbey si preparano a salutare per l’ultima volta la famiglia Crawley. Come sicuramente saprete, la celebre serie britannica che ha conquistato il pubblico internazionale si appresta a chiudere il cerchio con un epilogo cinematografico che promette di essere all’altezza delle aspettative. Vediamo qualche numero e scopriamo i dettagli di questo evento imperdibile per tutti i fan. Ufficiale la programmazione Sky: ecco tutti gli appuntamenti con Downton Abbey. Sky Italia ha annunciato un programma ricco per celebrare l’epilogo della saga di Downton Abbey. Il momento più atteso arriverà domenica 24 maggio alle 21:15, quando debutterà in prima TV su Sky Cinema Uno Downton Abbey – Il Gran Finale, l’ultimo capitolo della storia dei Crawley. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Downton Abbey: The Grand Finale Character Posters...
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