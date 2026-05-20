Downton Abbey | il gran finale arriva su Sky tutto quello che devi sapere

Gli appassionati di Downton Abbey si preparano a vedere l’ultimo episodio della serie, che sarà trasmesso su Sky. La stagione finale conclude la storia della famiglia Crawley e di tutti i personaggi principali. La puntata finale sarà disponibile in prima visione sulla piattaforma, chiudendo così il ciclo della serie iniziata diversi anni fa. La produzione ha annunciato che questa sarà l’ultima volta che si vedranno i protagonisti in azione. Gli spettatori attendono con curiosità l’ultimo appuntamento.

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