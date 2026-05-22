Dow Jones vola a 50.536 ma Bitcoin resta fermo tra tensioni e petrolio

Il Dow Jones ha raggiunto i 50.536 punti, mentre Bitcoin si mantiene stabile, resistendo alle tensioni di mercato e alle variazioni del prezzo del petrolio. La scadenza delle opzioni del 29 maggio è al centro dell’attenzione, sollevando domande sul possibile impatto sul valore di Bitcoin. Nel frattempo, l’andamento del prezzo del petrolio è considerato un elemento che potrebbe frenare l’incremento del principale indice azionario. I mercati continuano a monitorare questi sviluppi e le loro possibili conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà la scadenza delle opzioni del 29 maggio il prezzo di Bitcoin?. Perché il prezzo del petrolio minaccia di frenare il rally del Dow Jones?. Quali livelli di supporto deve difendere Ethereum per evitare il crollo?. Cosa accadrà ai prezzi del carburante con le tensioni nello Stretto di Hormuz?.? In Breve Brent a 104,24 dollari e WTI a 97,25 dollari per tensioni nello Stretto di Hormuz.. Scadenza opzioni Bitcoin il 29 maggio con livello Max Pain a 75.000 dollari.. Ethereum stabile a 2.140 USDT con resistenza a 2.190 e supporto a 2.115.. Hyperliquid raggiunge nuovo massimo a 62,64 USDT mentre Zcash cresce oltre il 22%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dow Jones vola a 50.536, ma Bitcoin resta fermo tra tensioni e petrolio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terna tra le top 10 mondiali: punteggio ESG da record nel Dow Jones? Cosa scoprirai Come influenzerà questo punteggio l'accesso ai capitali per i cantieri italiani? Perché il divario tra Terna e la media del settore... Pirelli trionfa con S&P Dow Jones: è leader mondiale nella sostenibilità? Cosa scoprirai Come ha fatto Pirelli a superare di oltre 40 punti la media? Quali pilastri industriali hanno permesso questo distacco dai... Dow Jones Supera 50.000: Summit Trump-Xi Rilancia i Mercati, Cisco +14% e Nvidia Vola x.com Wall Street, New York stock exchangeBorse USA chiudono contrastate: Dow Jones record, S&P 500 stabile, Nasdaq in calo per prese di profitto. Argento vola verso massimi storici, sostenuto dalla domanda industriale e da timori sul dollaro ... milanofinanza.it