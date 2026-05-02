Pirelli ha ottenuto un importante riconoscimento dalla società di analisi finanziaria S&P Dow Jones, che ha confermato la sua posizione come leader mondiale nel settore della sostenibilità. L’azienda ha registrato un punteggio superiore di oltre 40 punti rispetto alla media del settore, grazie a specifici elementi che riguardano le sue pratiche industriali e ambientali. Questo risultato si basa su criteri oggettivi e standard internazionali adottati dall’ente di valutazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Pirelli a superare di oltre 40 punti la media?. Quali pilastri industriali hanno permesso questo distacco dai competitor globali?. Perché Pirelli è l'unica azienda di pneumatici presente in entrambi gli indici?. Come influirà questo primato sulla competitività del settore automobilistico futuro?.? In Breve Punteggio S&P Global di 86 contro medie di settore tra 34 e 37 punti.. Giovanni Tronchetti Provera guida la strategia integrata di sostenibilità e nuova mobilità.. Obiettivo Net Zero fissato per il 2040 con validazione Science Based Targets initiative.. Inserimento nel Top 1% del Sustainability Yearbook 2026 già registrato a febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirelli trionfa con S&P Dow Jones: è leader mondiale nella sostenibilità

Notizie correlate

Pirelli, la sostenibilità diventa vantaggio competitivo: primo posto globale negli indici S&P Dow JonesNel grande cantiere della transizione industriale, dove la competitività passa sempre più dalla capacità di coniugare innovazione, responsabilità e...

Leggi anche: Wall Street in corsa: Dow Jones e Nasdaq volano oltre i 49.000 punti

Una raccolta di contenuti

Snam e Pirelli confermate nell'indice S Dow Jones BicSnam e Pirelli sono state confermate nell'indice di sostenibilità Dow Jones S&P Global Best in Class (Bic), revisionato lo scorso 23 aprile, con effetto dal 1 maggio. Snam afferma di aver registrato ... lanazione.it

Le aziende più sostenibili: Pirelli e Snam confermate nell'indice S&P Dow Jones Best in ClassL’indice Dow Jones Best in Class, che sostituisce il precedente Dow Jones Sustainability World Index, seleziona le aziende con le migliori performance ESG ... corriere.it