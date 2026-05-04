Terna si colloca tra le dieci aziende più performanti a livello mondiale secondo il punteggio ESG nel Dow Jones. Il risultato rappresenta un record e può avere ripercussioni sulla capacità di ottenere finanziamenti per i progetti in Italia. Il divario tra la società e la media del settore risulta evidente, con differenze significative nei parametri valutati. Questi dati evidenziano una posizione di rilievo rispetto ad altri operatori nel settore energetico.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo punteggio l'accesso ai capitali per i cantieri italiani?. Perché il divario tra Terna e la media del settore è così netto?. Cosa permetteranno di finanziare i 16,6 miliardi destinati alla rete elettrica?. Come farà l'intelligenza artificiale a gestire l'aumento delle fonti rinnovabili?.? In Breve Piano Industriale 2024-2028 prevede 17,7 miliardi di euro per la modernizzazione infrastrutturale.. 16,6 miliardi di euro destinati al potenziamento della rete di trasmissione elettrica nazionale.. Obiettivo 2030 prevede 107 GW di capacità rinnovabile per coprire il 63% consumi.. 2,4 miliardi di euro stanziati per digitalizzazione, intelligenza artificiale e cybersecurity.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terna tra le top 10 mondiali: punteggio ESG da record nel Dow Jones

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