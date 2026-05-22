Dove è stato girato Money Road | il reality è ambientato nella giungla malesiana sull'Isola di Langkawi

Money Road, il reality di Sky alla seconda stagione, è stato girato nelle foreste della giungla sull’Isola di Langkawi, in Malesia. Le registrazioni si sono svolte in un ambiente naturale e selvaggio, lontano dalle zone urbane, per catturare l’atmosfera autentica e avventurosa del programma. La location scelta si trova in una delle isole malaysiane più conosciute e visitate, nota per le sue spiagge e le fitte foreste tropicali. Le riprese si sono concluse senza particolari problemi logistici o tecnici.

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