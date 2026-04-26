Il Como torna a sognare la Champions dopo la bella vittoria a Genova | Douvikas e Diao

Il Como torna a sperare nella qualificazione alla Champions League dopo aver battuto il Genoa in trasferta. Nel primo tempo, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 10' con una rete di Douvikas. La squadra ospite ha avuto un'occasione importante per pareggiare, ma Vitinha ha scivolato al momento di calciare su un errore del portiere avversario.

I lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Con Vitinha l'unica occasione pulita di pareggiare, su grossolano errore di Butez, ma il genoano scivola al momento dell'impatto col pallone. Nella ripresa è ancora il Como a trovare il gol con Diao. Con.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, Fabregas mette le ali! Diao e Rodriguez per sfidare la Roma e sognare la Champions: il possibile piano tatticoCalciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Como, Fabregas mette le ali! Diao... Genoa-Como, Douvikas porta in vantaggio il Como, Diao raddoppiaI lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Genoa-Como: Match Preview - Como 1907; Il Como vuole tornare a vincere, Fabregas: Il Genoa è una squadra da Top Ten; Il Como prepara la festa: basta un punto con il Trastevere per centrare la A. Il Frosinone torna allo ‘Stirpe’; La sgasata di Chivu e il Como che non vince più: finché sei spensierato va tutto bene, poi... Un’attesa lunga 21 anni: il Como torna alla vittoria in Serie A ribaltando un’Atalanta svuotata di energieDodici minuti di follia al Gewiss Stadium. Dopo due pareggi e altrettante sconfitte e 21 lunghi anni di attesa, il Como torna a vincere una partita in Serie A. Gabriel Strefezza, Nico Paz e Alieu Fade ... ilfattoquotidiano.it Stagione finita per Addai, il Como lo consola sui social: Torna più forte JaydenTorna più forte, Jayden. All'indomani del bruttissimo infortunio che ha fatto terminare in anticipo la stagione di Addai, il Como prova a dare un po' di forza al proprio calciatore consolandolo con ... tuttomercatoweb.com Il Como torna alla vittoria in campionato dopo 3 partite e raggiunge la Roma al 5° posto in classifica a 61 punti, a -2 dalla Juventus che questa sera affronterà il Milan. Alla squadra di Fàbregas basta un gol per tempo contro il Genoa: sblocca il match Douvikas, x.com Il Como torna alla vittoria in campionato dopo 3 partite e raggiunge la Roma al 5° posto in classifica a 61 punti, a -2 dalla Juventus che questa sera affronterà il Milan. Alla squadra di Fàbregas basta un gol per tempo contro il Genoa: sblocca il match Douvikas, - facebook.com facebook