Il Como punta alla qualificazione in Champions League grazie alle prestazioni di Nico Paz e Douvikas. La coppia di attaccanti ha segnato numerosi gol in questa stagione, contribuendo significativamente ai risultati della squadra. I dati statistici evidenziano il ruolo centrale di entrambi, che hanno portato avanti le ambizioni europee del club. La loro collaborazione si sta rivelando determinante nel percorso competitivo del Como.

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© Calcionews24.com - Como a caccia della Champions trascinato da Nico Paz e Douvikas: coppia-gol straordinaria per far sognare Fabregas. I numeri non mentono

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