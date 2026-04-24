Il tecnico della squadra di Como ha commentato la sua visita a Marassi, affermando che l’ambiente gli ricorda la Premier League. Ha inoltre riferito che i giocatori Diao e Douvikas stanno bene e che, in vista della prossima partita contro il Genoa, preferisce schierare coloro che sono in condizione, evitando sperimentazioni. La partita è prevista per la prossima giornata di campionato.

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa in programma domenica pomeriggio. Queste le sue parole riportate da lariosport: GENOA - “Domenica ci attende una partita importantissima. Il Genoa è migliorato molto, ma per me era già una grande squadra, da top ten. De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro, mi sembra una squadra molto completa. Hanno 4 attaccanti che l’80% del campionato vorrebbe, sono molto forti. Giocheremo in un ambiente caldissimo, in uno stadio che mi ricorda la Premier League. Sono partite bellissime da giocare per i calciatori, loro mi ricordano noi a questo punto della stagione l’anno scorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, Fabregas: "Marassi mi ricorda la Premier League, Diao e Douvikas stanno bene"

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