Joel Santos-Kelsall oggi Europei pesi mosca 2026 | orario tv programma streaming

Stasera a Rotherham si svolge il match tra Joel Santos e Conner Kersall, valido per il titolo europeo dei pesi mosca 2026. Santos tenterà di conquistare la cintura contro il pugile locale, nato proprio in questa città. La sfida si svolgerà in un evento che sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, con orario e programma disponibili nelle fonti ufficiali.

Joel Santos questa sera, a Rotherham, cercherà di dare l’assalto al titolo europeo dei pesi mosca. Per lui la sfida è contro Conner Kersall, il padrone di casa (in tutti i sensi, visto che è nato proprio a Rotherham). Dal 2013, tempi di Andrea Sarritzu, non c’è un italiano campione continentale. Si tratta del primo di una serie di eventi che indubitabilmente caratterizzerà la stagione che va dalla primavera all’estate del pugilato non solo di casa nostra, ma anche internazionale. E Joel Santos proverà a portarsi dietro quel pezzo di Toscana che da tanto tempo si porta dietro. Quello che l’ha sempre sostenuto in un viaggio che, a 34 anni, lo porta a figurare come miglior mosca italiano e soprattutto come speranza per cercare un bel colpo di mano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Boxe: Joel Santos contro Kelsall per riportare in Italia l’Europeo dei moscaDomani, nella sera di Rotherham, a pochi chilometri da Sheffield, Joel Santos tenterà di diventare il decimo pugile italiano in grado di laurearsi... Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streaming; TITOLO EUROPEO PESI MOSCA | JOEL SANTOS VS CONNER KELSALL; Tutto pronto a Rotherham per la sfida Euro Pesi Mosca Kelsall vs Santos; Boxe: Joel Santos contro Kelsall per riportare in Italia l’Europeo dei mosca. Joel Santos-Kelsall oggi, Europei pesi mosca 2026: orario, tv, programma, streamingJoel Santos questa sera, a Rotherham, cercherà di dare l'assalto al titolo europeo dei pesi mosca. Per lui la sfida è contro Conner Kersall, il padrone di ... oasport.it Boxe: Joel Santos contro Kelsall per riportare in Italia l’Europeo dei moscaDomani, nella sera di Rotherham, a pochi chilometri da Sheffield, Joel Santos tenterà di diventare il decimo pugile italiano in grado di laurearsi ... oasport.it Peso Official WeightIn Euro Flyweight Title Conner Kelsall vs Joel Santos Magna Rotherham 2/5/2026 Forza Joel #Pugilato #Boxing #Boxer #WorldBoxing #Brazil - facebook.com facebook