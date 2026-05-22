Dori Avs Ruzzini e Canducci Europa Verde | miniere di uranio di Valgoglio richiesta chiarimenti al Ministro dell’Ambiente
Il deputato di una forza politica di sinistra ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Ambiente per chiedere chiarimenti sulla gestione delle miniere di uranio a Valgoglio. Accanto a lui, altri rappresentanti di gruppi ecologisti hanno fatto pressione affinché siano approfonditi aspetti legati alle attività minerarie nella zona. La richiesta si concentra sulla verifica dei permessi rilasciati e sui controlli ambientali effettuati nelle aree interessate dall’estrazione di uranio.
Il deputato Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra) ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla richiesta della società canadese ‘ Zenith Energy ‘ di ottenere una licenza di esplorazione per l’ex miniera di uranio di Novazza, nel comune di Valgoglio. L’interrogazione sottolinea le forti preoccupazioni per i rischi ambientali e per la salute legati al progetto, che prevede una fase di esplorazione di quattro anni in un’area di elevato pregio naturalistico, già segnata da criticità ambientali. L’On. Devis Dori dichiara: “Se i canadesi mettono gli occhi sulle miniere di Valgoglio non è per meri intenti scientifici, ma perché ritengono che lì possa esserci del profitto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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