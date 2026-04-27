Le miniere di uranio situate nella frazione Novazza di Valgoglio, in alta Valle, potrebbero riaprire dopo decenni di chiusura. La miniera, attiva fino al 1987, rappresenta ancora oggi un punto di interesse per le autorità e le aziende del settore energetico. La questione riguarda la possibilità di una riattivazione delle operazioni e le conseguenti implicazioni legali e ambientali legate a questa decisione.

Valgoglio (Bergamo) – Le miniere di uranio della frazione Novazza di Valgoglio, in alta Valle Seriana, uno dei giacimenti più grandi d’Italia, chiuso dal 1987 dopo il referendum popolare sul nucleare (scelta riconfermata dai cittadini anche nel 2011), tornano alla ribalta delle cronache e, a 40 anni dal disastro di Chernobyl che portò alla scelta degli elettori, potrebbero riaprire. Le miniere di uranio a Novazza, frazione di Valgoglio, in una foto storica Zenith Energy, società energetica internazionale con sede in Canada, ha infatti presentato al ministero dell’Ambiente la richiesta di una valutazione di impatto ambientale (Via), uno studio obbligatorio per valutare gli effetti sull’ambiente di un’eventuale fase di esplorazione della miniera che, secondo le storiche stime di Agip, nasconde circa mille tonnellate di uranio metallico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nucleare in Italia, la miniera di uranio di Valgoglio (chiusa nel 1987) potrebbe riaprire

Notizie correlate

Leggi anche: Miniera di uranio a Novazza, si accelera per i permessi esplorativi. Il sindaco: “Attenti a ogni campionamento”

Un batterio di miniera potrebbe cambiare la medicinaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Nucleare, ecco perché dopo l’addio Italia e Germania ci ripensano; La storia travagliata del nucleare in Italia - Isobel Cockerell; Ascesa e declino del sogno nucleare italiano; Analisi EY sul nucleare: nello scenario italiano può produrre energia a costi più bassi e offrire rendimenti a doppia cifra.

Nucleare in Italia, la miniera di uranio di Valgoglio (chiusa nel 1987) potrebbe riaprireZenith Energy ha chiesto la valutazione d’impatto ambientale per una fase di esplorazione della miniera. Nella Bergamasca parte l’iter sul sito estrattivo stimato in mille tonnellate ... ilgiorno.it

Nucleare in Italia, dove sono le centrali dismesse e le nuove aree idoneeLa mappa individua i siti per le centrali nucleari e il deposito di scorie tra Nord, Centro e Isole: dalla Pianura Padana al Lazio. Ecco dove ... quifinanza.it

Sono passati quarant’anni da quando, nelle prime ore del 26 aprile 1986, il reattore n. 4 della centrale nucleare Vladimir Il’ic Lenin esplose in una catena di eventi la cui portata, tossicità e durata sfuggono ancora oggi a una piena comprensione. Il disastro ha - facebook.com facebook

Sono passati 40 anni dal disastro di Chernobyl, un evento che ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo guarda all’energia nucleare e che in Italia ha segnato una svolta decisiva. Dopo il referendum del 1987 infatti il nostro Paese ha scelto di dire addio x.com