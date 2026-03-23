Il 6 maggio 2026, Buckingham Palace ospiterà una fastosa festa in giardino. Quella scelta da Re Carlo non è una data casuale: quel giorno si celebra il 7esimo compleanno del nipotino Archie. Tuttavia, vista la distanza con il Principe William e la nuora Meghan Markle, è improbabile che il piccolo avrà l’occasione di spegnere le candeline in compagnia del nonno. Re Carlo non festeggerà il compleanno di Archie. Le feste in giardino rappresentano per la Corona inglese un’antica tradizione, nata per omaggiare le personalità del Regno Unito che maggiormente si sono distinte per il loro servizio pubblico e l’impegno nel sociale. La stagione di festa sarà inaugurata mercoledì 6 maggio, con il primo garden party dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la grande festa nel giorno del compleanno del nipote Archie

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