Atm punta al Compasso d' oro | perché l’azienda è candidata al Premio Oscar dello stile

L’azienda è stata selezionata tra le candidature al “Compasso d’oro”, riconoscimento che premia il miglior design italiano. Questo premio, considerato il più antico nel settore, rappresenta un punto di riferimento nel panorama del design, e la sua assegnazione coinvolge progetti e prodotti di rilievo nel settore. La candidatura evidenzia l’interesse per l’innovazione e l’estetica nel lavoro svolto dall’azienda.

Atm è stata candidata al premio “Compasso d’oro”, il più antico riconoscimento dedicato al design italiano. L’azienda che gestisce i mezzi di Milano, nel dettaglio, è stata candidata per la mostra “Atm manifesto”, che celebra il suo legame con la città e con l’intera comunità.L'esposizione, che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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