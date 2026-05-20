Tumore al polmone | diagnosi e intervento in una sola seduta operazione record al Civile
Una paziente di Brescia ha ricevuto diagnosi e intervento chirurgico in un’unica seduta, in un caso che ha stabilito un record. In soli tre settimane, è passata dal sospetto di un tumore al polmone alla fase di intervento. L’operazione si è svolta presso un ospedale cittadino, che ha permesso di ridurre i tempi di diagnosi e di trattamento. La procedura si inserisce in un percorso clinico rapido e coordinato, che ha portato alla risoluzione della condizione in tempi molto contenuti.
Tre settimane. È il tempo che è servito a una paziente bresciana per passare dal sospetto di un tumore al polmone alla sua presa in carico chirurgica definitiva. Tutto in un unico intervento, senza la necessità di tornare in ospedale per una prima diagnosi e poi nuovamente per l’operazione.Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
DIAGNOSI PRECOCISSIME PER IL TUMORE AL POLMONE. INTERVENTO RECORD | 26/11/2025
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