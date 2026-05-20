Tumore al polmone | diagnosi e intervento in una sola seduta operazione record al Civile

Una paziente di Brescia ha ricevuto diagnosi e intervento chirurgico in un’unica seduta, in un caso che ha stabilito un record. In soli tre settimane, è passata dal sospetto di un tumore al polmone alla fase di intervento. L’operazione si è svolta presso un ospedale cittadino, che ha permesso di ridurre i tempi di diagnosi e di trattamento. La procedura si inserisce in un percorso clinico rapido e coordinato, che ha portato alla risoluzione della condizione in tempi molto contenuti.

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