Dopo la strage di lupi le associazioni scrivono a Marsilio | Stop a qualsiasi ipotesi di abbattimento

Dopo un episodio di abbattimento di lupi, diverse associazioni hanno scritto a un rappresentante istituzionale chiedendo di interrompere qualsiasi ipotesi di abbattimento futuro. Nel corso dell’ultimo anno, in Abruzzo, il numero di lupi uccisi non ha superato le nove unità, secondo i dati del piano Ispra sulla gestione della specie. La questione riguarda le modalità di intervento e la tutela di questa specie in una regione dove i lupi sono presenti stabilmente.

No all’abbattimento dei lupi l’anno in Abruzzo che sul territorio, secondo il piano Ispra sulla gestione della specie, possono essere fino a 9 l’anno. Sebbene la Regione ad oggi non si sia mossa in questa direzione, le 15 associazioni che hanno deciso di unirsi per tutelare il lupo e di portare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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