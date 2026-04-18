Strage di lupi in Abruzzo | è caccia all’avvelenatore Marsilio | la Regione si costituirà parte civile

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si sta indagando su una serie di avvelenamenti che hanno portato alla morte di almeno dieci lupi in pochi giorni. Le autorità stanno cercando di individuare l’autore di questi reati, mentre la regione ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario. Le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e identificare i responsabili.

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è caccia all’avvelenatore di lupi. C’è infatti la mano di un uomo dietro l’avvelenamenti in pochi giorni di almeno dieci esemplari di lupi. Cinque carcasse sono state rinvenute nell’area di Pescasseroli, altre cinque ad Alfedena. Si tratta con ogni evidenza di un gesto intenzionale, che ha portato all’avvio di indagini serrate per identificare i responsabili. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per il reato di uccisione ingiustificata di animali. «Siamo pronti a costituirci parte civile contro questi delinquenti – dice il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – e a sostenere ogni azione utile perché venga fatta giustizia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di lupi in Abruzzo: è caccia all’avvelenatore. Marsilio: la Regione si costituirà parte civile Notizie correlate Lupi morti ad Alfedena, Marsilio: “La Regione pronta a costituirsi parte civile”La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro i responsabili del presunto avvelenamento di diversi lupi trovati morti ad Alfedena,... Marsilio sui lupi avvelenati ad Alfedena: "Pronti a costituirci come parte civile contro questi delinquenti"La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro coloro che hanno avvelenato i lupi ad Alfedena. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Strage di lupi in Abruzzo, dieci uccisi in pochi giorni forse avvelenati: cresce l’allarme bracconaggio; La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza; Il veleno fa strage di lupi in Abruzzo; Strage di lupi in Abruzzo, l'allarme delle associazioni: Dodici esemplari avvelenati negli ultimi 15 giorni. Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo: cinque esemplari trovati morti, ipotesi velenoCinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, indagini su possibile avvelenamento, allarme ambientalisti e dibattito sulla tutela del lupo. blitzquotidiano.it Il veleno fa strage di lupi in AbruzzoLe uccisioni di lupi in Abruzzo sono ingiustificabili e rappresentano una grave ferita per il territorio e per chi lo abita e lo tutela. rivistanatura.com Strage di gatti a Padru, un arresto. Cittadini in piazza: «Pura cattiveria e inciviltà contro gli animali» x.com I racconti strazianti dal processo sulla strage di Cutro, lo spopolamento in provincia di Vibo: ecco i principali titoli del nostro tg. Appuntamento alle 13,30 su LaC Tv facebook