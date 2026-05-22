Dopo la chiusura di Nargi Festa e Pizza si giocano il rush finale

Nelle ultime ore prima delle elezioni ad Avellino, i principali candidati sindaco si preparano a chiudere ufficialmente la campagna elettorale. Dopo l’annuncio della chiusura di Nargi, Festa e Pizza, le rispettive squadre si concentrano sugli ultimi interventi pubblici e sui momenti di contatto con gli elettori. La campagna, ormai agli sgoccioli, ha visto incontri, comizi e incontri nelle piazze della città, mentre si avvicina il momento di votare.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ultime ore di campagna elettorale ad Avellino con i principali candidati sindaco pronti alla chiusura ufficiale prima del voto. Dopo l’appuntamento di giovedì sera di Laura Nargi in Piazza Biagio Agnes, questa sera sarà la volta di Gianluca Festa che tornerà nello stesso luogo per il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. L’ex sindaco punta a richiamare il suo elettorato in una piazza simbolo della sua esperienza amministrativa, cercando l’ultimo slancio in vista delle urne. Parallelamente, il candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, chiuderà la propria campagna in Piazza Libertà a partire dalle ore 21, subito dopo la processione di Santa Rita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo la chiusura di Nargi, Festa e Pizza si giocano il rush finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex Dogana, la gestione nelle idee di Festa, Nargi e PizzaTempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’apertura dell’ex Dogana di Avellino ( LEGGI QUI) I tre aspiranti sindaci di Avellino hanno chiarito il... Commercio al bivio: la visione (diversa) di Festa, Pizza e NargiTempo di lettura: 2 minutiConfronto serrato ma pacato tra i candidati sindaco di Avellino Gianluca Festa, Nello Pizza e Laura Nargi sul futuro... 43 ANNI DOPO LA SUPERCOPPA EUROPEA DEL 1983, L'ASTON VILLA TORNA A VINCERE UN TROFEO EUROPEO Non c'è storia nella finale di Istanbul: i Villans sbloccano il match in chiusura di 1° tempo con un bellissimo gol di Tielemans, imitato nei x.com Il titolo di Take-Two balza dopo la chiusura sui bookings trimestrali e l’attesa per GTA 6Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Crisi d’impresa, esdebitazione dopo la chiusura della proceduraSentenza della Consulta: esdebitazione ammessa anche subito dopo la chiusura della liquidazione, se resta collegata alla procedura. edotto.com