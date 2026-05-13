Nella città di Avellino si è svolto un dibattito tra i candidati sindaco Gianluca Festa, Nello Pizza e Laura Nargi, focalizzato sul futuro del commercio locale. I tre hanno affrontato in modo pacato e diretto diverse proposte e idee riguardanti il settore economico e commerciale della città. La discussione si è svolta in circa due minuti, con un confronto serrato ma mantenuto nel rispetto reciproco.

Tempo di lettura: 2 minuti Confronto serrato ma pacato tra i candidati sindaco di Avellino Gianluca Festa, Nello Pizza e Laura Nargi sul futuro economico della città. Al centro del dibattito promosso da Confesercenti: la gestione dei flussi, il destino delle aree mercatali e il rilancio dei distretti urbani. Qul che è certo è che il commercio avellinese è a un bivio. Da un lato una città che si è ripopolata grazie ai grandi eventi; dall’altro, l’allarme per una crisi che sta portando le attività verso il “baratro”. L’ex sindaco Gianluca Festa difende con vigore il lavoro svolto nel suo quinquennio, respingendo le critiche sulla desertificazione del centro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Commercio al bivio: la visione (diversa) di Festa, Pizza e Nargi

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