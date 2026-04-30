In vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino, i tre candidati sindaco hanno espresso le loro proposte riguardo alla gestione dell’ex Dogana. Durante un evento dedicato, hanno illustrato le idee che intendono mettere in atto nel caso vengano eletti. Tra loro, uno ha sottolineato il ruolo simbolico della Dogana dei Grani per la città, mentre gli altri hanno proposto diverse soluzioni per valorizzare l’area e il suo potenziale.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dell’apertura dell’ex Dogana di Avellino ( LEGGI QUI) I tre aspiranti sindaci di Avellino hanno chiarito il modello di gestione che individueranno in caso di elezione: GIANLUCA FESTA La Dogana dei Grani è simbolo della città. Sono orgoglioso del completamento di quest’opera: abbiamo consentito la redazione del progetto, seguito i lavori e ora li abbiamo ultimati. Riportiamo alla città un centro che riqualifica il centro storico e sarà cuore dell’economia e della cultura. Dopo 31 anni, completare il progetto in 3 anni è un dato oggettivo. Ci sono stati piccoli ritardi, ma la nostra amministrazione ha redatto il progetto, consegnato e ultimato i lavori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Dogana, la gestione nelle idee di Festa, Nargi e Pizza

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