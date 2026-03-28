Dopo la diffusione di un video in cui alcuni calciatori italiani esultano, si sono sollevate polemiche tra le federazioni coinvolte. La FIGC ha comunicato la propria posizione sulla vicenda, mentre un giocatore italiano ha avuto un confronto con un avversario bosniaco. La partita, valevole per le qualificazioni al Mondiale, si avvicina e la discussione si concentra sui comportamenti in campo.

Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova il colpo a zero? Sfidata la concorrenza italiana su quel top player! Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23, si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta. Riflessioni su Vecchi Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. Ecco i prossimi impegni Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: i nerazzurri di Vecchi cadono ancora. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…

Articoli correlati

Leggi anche: Italia-Bosnia, Dimarco e gli azzurri festeggiano: il video diventa un caso

Bosnia Italia, la reazione di Dimarco diventa virale: il VIDEO inchioda il laterale dell’Interdi Alberto PetrosilliBosnia Italia, la reazione di Dimarco dopo la vittoria di Dzeko e compagni ai rigori contro il Galles diventa virale: il video...

Approfondimenti e contenuti su Bosnia Italia

Temi più discussi: Galles-Bosnia, accuse e veleni: Ci state boicottando. Il motivo? L'ex romanista Tahirovic; Caso Tahirovic, scontro tra ct Bosnia e allenatore gallese del Brondby: Cose incredibili; Verso l'inferno di Zenica, la Bosnia avvisa l'Italia: Biglietti esauriti. Ma le statistiche sul Bilino Polje fanno coraggio agli Azzurri; Playoff Mondiali: la Turchia di Yildiz apre le danze, occhi su Galles-Bosnia.

Italia, scoppia il caso Dimarco dopo la vittoria ai playoff | Polemica sull’esultanza a fine partitaFederico Dimarco al centro della polemica per aver esultato alla notizia della vittoria della Bosnia ai playoff Mondiali ... ilsussidiario.net

Italia esulta per Bosnia, Adani attacca la Rai: Avevate detto che quel video non lo avreste mostratoItalia Bosnia polemica dopo il video Rai: azzurri esultano ai rigori contro il Galles, Adani critica la regia e scoppia il caso mediatico. È bastato un video trasmesso in diretta per trasformare una v ... baritalianews.it

Bosnia-Italia, Dimarco in conferenza stampa LIVE alle 13.30 #SkySport x.com

Bosnia, Pjanic avverte l'Italia: "Non troverete piacevole essere qui" - facebook.com facebook