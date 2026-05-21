L'attrice di 39 anni ha raccontato in un'intervista al Times di aver affrontato due aneurismi che l'hanno portata a riflettere sulla mortalità. Dopo questa esperienza, ha deciso di congelare gli ovuli all'età di 35 anni, come modo per mantenere la possibilità di avere figli in futuro. La donna ha spiegato che questa scelta le ha dato un senso di prospettiva e speranza, permettendole di immaginare un domani diverso. La sua decisione è stata presa in un momento di consapevolezza e volontà di pianificare il proprio percorso.

Clarke, protagonista della nuova serie Sky Ponies, nell'intervista al Times ha poi ricordato nei dettagli il primo aneurisma che la colpì quando aveva solo 24 anni ed aveva appena raggiunto la fama col ruolo di Daenerys Targaryen ne Il trono di spade. «Ero in palestra, ma mi sentivo incredibilmente stanca. A un certo punto mentre stavo facendo un esercizio ho sentito una pressione fortissima nella testa e una specie di schiocco, come se un elastico nel cervello si fosse spezzato (.). Tutto è diventato confuso. Sono strisciata fino al bagno e ho vomitato copiosamente con un mal di testa insopportabile. In quel momento, ho capito che stavo subendo un danno cerebrale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emilia Clarke: «Dopo gli aneurismi ho iniziato a pensare che la morte sarebbe venuta a prendermi. Congelare gli ovuli a 35 anni è stato un modo per immaginare ancora un futuro»

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