Un uomo ha raccontato di aver visto sua moglie, in coma, da un aereo, descrivendola come un ammasso di colore tra le rocce di granito. Ha aggiunto di aver pensato di voler terminare la propria vita se lei non si fosse svegliata. La coppia aveva condiviso un rapporto stretto con il volo, considerandolo il loro spazio di libertà e serenità.

Il volo era la loro dimensione naturale, lo spazio sconfinato dove Cédric e Mathilde si sentivano invincibili e in armonia assoluta. A bordo del loro camper attraversavano il mondo per scalare montagne e poi lanciarsi nel vuoto con il parapendio, cullati dalle correnti termiche. Fino a un maledetto pomeriggio d’agosto, quando il cielo sopra la Valle Aurina si è trasformato in un incubo. Oggi, l’alpinista e scrittore francese Cédric Sapin-Defour — diventato un caso editoriale clamoroso in patria con quasi un milione di copie vendute per Il suo odore dopo la pioggia — ha deciso di mettere a nudo il trauma più grande della sua esistenza. Lo fa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero in volo e ho visto che mia moglie era un mucchio indistinto di colore sulle rocce di granito. Volevo farla finita se non si fosse svegliata dal coma”: la storia di Cédric Sapin-Defour

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