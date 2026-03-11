Riccardo Cocciante, cantante e compositore, presenta il suo nuovo album intitolato

Lo dimostra, tra gli altri, questa sorta di seconda gioventù, con sul piatto (in ordine sparso): un nuovo album d’inediti, Ho vent’anni con te, il primo dal 2005, in uscita il 13 marzo; un tour che lo porterà in giro per l’estate; un documentario, appunto; e il ritorno, tra teatri e palasport, di Notre Dame de Paris, la sua «opera popolare» scritta nel 1998 con Luc Plamondon, ispirata al romanzo di Victor Hugo, in Italia dal 2001 con testi di Pasquale Panella ma soprattutto diventata un successo mondiale. La maggior parte dei discografici gli aveva sconsigliato di lanciarsi in questo progetto monumentale e senza precedenti, meglio un disco come gli altri, suvvia, ma ha avuto ragione lui, come testimoniano le continue traduzioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Riccardo Cocciante: «Non sono mai andato di moda, sono sempre stato un diverso: per questo le mie canzoni esistono ancora. Sanremo? Ho visto un ritorno alla tradizione»

