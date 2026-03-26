Il musicista ha rivelato di aver seguito oltre 430 sedute di terapia, con appuntamenti che si sono svolti sei giorni alla settimana per circa 70 settimane. Ha parlato di un tradimento della moglie, che avrebbe portato alla nascita di una figlia fuori dal matrimonio. Inoltre, ha dichiarato che scrivere canzoni rappresenta un’attività sufficiente per lui.

Più di 430 sedute di terapia, sei giorni a settimana per oltre un anno. Dave Grohl riparte da qui, dal divano di uno studio, dopo lo scandalo che ha rischiato di incrinare (senza riuscirci) la sua immagine di “uomo più gentile del rock”: la confessione di aver avuto una figlia fuori dal matrimonio. In un’intervista al Guardian, il frontman dei Foo Fighters racconta: “Sono stato in terapia sei giorni a settimana per 70 settimane. Ho fatto i conti l’altro giorno: più di 430 sedute “. Un numero che dice molto, ma non tutto. Perché, quando gli si chiede se sia stato proprio il tradimento a spingerlo a iniziare quel percorso, Grohl frena: “Ci sono state molte cose che mi hanno portato alla terapia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato in terapia sei giorni a settimana per 70 settimane. Più di 430 sedute? Il tradimento di mia moglie che mi ha reso padre di nuovo? Scrivere canzoni è sufficiente”: parla Dave Grohl

Articoli correlati

Dave Grohl dopo il tradimento che l’ha reso di nuovo padre: «Sono in terapia sei giorni a settimana da 70 settimane»Per riuscire ad ammettere la verità, «ho dovuto spegnere tutto, una di queste cose era la mia preoccupazione per ciò che pensano gli altri», ha...

Dave Grohl parla della morte di Taylor Hawkins: «mi ha fatto mettere in discussione tutto della vita»Durante un’intervista per Mojo, in occasione dell’uscita di Your Favorite Toy, il nuovo album dei Foo Fighters, Dave Grohl ha parlato anche della...

Tutti gli aggiornamenti su Sono stato in terapia sei giorni a...

Temi più discussi: Terapia genica per l’emofilia A: un altro ritiro dal mercato; BPCO sintomatica nonostante LABA/LAMA: conferme di efficacia in re; Il tumore del seno colpisce anche gli uomini?; Infezioni intramammarie e terapia in asciutta: effetti sull’immunometabolismo nella capra da latte.

Sta meglio la professoressa accoltellata, non è più in terapia intensiva(ANSA) - BERGAMO, 26 MAR - Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l'insegnante di francese di 57 anni accoltellata al collo e all'addome ieri mattina a scuola a Trescore Balneario, in provincia di ... msn.com

Sta meglio la prof accoltellata a Trescore, non è più in terapia intensiva. L’aggressione in diretta TelegramChoc nell’istituto comprensivo di Trescore. L’insegnante di francese ha trascorso la notte in Terapia intensiva senza complicazioni ed é in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. ecodibergamo.it

La camicia blu, le guanciotte, il sorriso. È abbastanza alto ma poco più di un bambino nella foto della Cresima, lo scorso anno. Lo è anche nel recente scatto postato dalla mamma sui social, nonostante la posa da duro con le dita messe a V mentre le cinge le - facebook.com facebook

Il pensiero di Ibiza: “Renato cerca forse un po’ più di divertimento” #GFVIP x.com