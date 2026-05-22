Donzelli rassicura Saione Saione risponde con una rissa e cinque volanti

Nella giornata annunciata come dedicata alla sicurezza, si è verificato un episodio che ha coinvolto un rappresentante politico e un altro soggetto, portando a una rissa tra le persone coinvolte. La polizia è intervenuta con cinque volanti per sedare la situazione, mentre un intervento di un esponente politico ha avuto come risultato una rassicurazione rivolta a un cittadino. La vicenda si svolge nel contesto di un comunicato stampa diffuso dalla Casa Riformista di Arezzo.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Casa Riformista AREZZO – Doveva essere la giornata della sicurezza ritrovata. La dimostrazione plastica che tutto va bene, che i problemi sono sotto controllo e che il quartiere più discusso della città sta finalmente tornando alla normalità. Poi Saione, con il suo proverbiale senso dell’umorismo, ha deciso di partecipare al dibattito. Poche ore dopo la visita di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, accompagnato dalla pattuglia locale del partito, due giovani stranieri hanno pensato bene di inscenare un confronto diplomatico in via Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Donzelli rassicura Saione. Saione risponde con una rissa e cinque volanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione». Leggi anche: Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri