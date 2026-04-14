Arezzo si trova al centro di tensioni crescenti legate a problemi di ordine pubblico e mobilità. In particolare, nel quartiere Saione si registrano episodi di spaccio, l’uso di monopattini in modo scorretto e cittadini molto arrabbiati. La situazione è stata descritta in un comunicato stampa dalla Lista Indipendente Per Arezzo, che ha segnalato un ritrovo al Cas del Pionta dove si discute apertamente di questi temi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Lista Indipendente Per Arezzo: Michele Menchetti Arezzo – Oh via, al Cas del Pionta s’è fatto ‘n bel ritrovo, di quelli dove la gente parla chiaro e senza tanti giri di parole. E c’era anche Michele Menchetti ad ascoltare, ma stavolta son stati i cittadini a cantà la messa. “Qui si vede più droga che piccioni!”, sbotta uno. E come dargli torto? Perché le volanti passano, sì. ma spesso fanno ‘l giretto e via andare. “Ma scendi dalla macchina e guarda che succede davvero!”, gli dicono. Perché tra Saione e San Donato, lo spaccio ormai lo vedi anche mentre vai a comprare ‘l pane.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri

Leggi anche: “Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta

Lavori stradali nel quartiere di SaioneProsegue la manutenzione stradale in zona Saione con modifiche alla sosta e alla circolazione in orario 8:30 – 19:00.

Arezzo di qualche anno fa in zona Saione: gigantografie di volti femminili...( ex palazzo Standa) #arezzo - facebook.com facebook