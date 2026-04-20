Piazza Saione | rispettare la partecipazione del popolo di Saione

Il 20 aprile 2026, un comunicato di Demos, l’Osservatorio cattolici democratici, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rispettare la partecipazione della comunità locale di Saione riguardo a eventuali progetti o decisioni che coinvolgano la piazza. La nota si concentra sull’importanza di ascoltare le opinioni dei residenti e di garantire loro un ruolo attivo nel processo decisionale.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . La nota di Demos, Osservatorio cattolici democratici. «La ristrutturazione, una novella dello stento aretina. Le proposte di DEMOS (il carabiniere di quartiere, la Casa dei Popoli in via Filzi, la caserma dei vigili in via Tagliamento) fanno breccia nella politica aretina. Piazza Saione, storia infinita, ad Arezzo, il rifacimento della piazza è ormai oggetto di battute, scherno cittadino, raffronti con il gioco dell’oca, con la novella dello stento ( una celebre filastrocca popolare italiana, particolarmente nota in Toscana, utilizzata come gioco...🔗 Leggi su Lanazione.it

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