Secondo un sondaggio recente, il 46,5% degli italiani pensa che non ci sia equità negli stipendi tra donne e uomini che ricoprono ruoli e competenze simili. La questione della parità di genere nel mondo del lavoro viene spesso affrontata in modo pubblico, ma i dati indicano che ancora oggi molte persone percepiscono uno squilibrio. La discussione sulla meritocrazia resta centrale, con alcune voci che chiedono di privilegiare le competenze rispetto alle differenze di genere.

“A parità di ruoli e competenze, la maggioranza degli italiani, il 46,5 %, ritiene che non ci sia equità negli stipendi”. Dal sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per l’Associazione Giornaliste Italiane, l’occasione il convegno “Eccellenza Donna. Donne e Lavoro”, che si è tenuto a Milano, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, emerge un dato indiscutibile: le donne non hanno ancora lo stesso trattamento degli uomini. L’incontro è servito per fare il punto sulla condizione della donna nel mondo del lavoro, un momento di analisi che ha visto tra i protagonisti il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. “Le donne percepiscono come estremamente complicato l’accesso alla retribuzione adeguata, ma soprattutto la scalata verso le posizioni di leadership. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Donne e lavoro, non c’è equità: «Priorità alla meritocrazia»

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