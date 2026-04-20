Garantire accessibilità ferroviaria a Fiorenzuola è una priorità di equità territoriale

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione scritta alla Giunta regionale chiedendo interventi per migliorare l’accessibilità ferroviaria presso la stazione di Fiorenzuola. La richiesta si focalizza sulla necessità di garantire pari opportunità di accesso ai servizi ferroviari, con particolare attenzione alle persone con disabilità. La questione riguarda specificamente le condizioni della stazione e la possibilità di interventi che facilitino il transito e l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi ha depositato un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale per sollecitare un intervento volto a migliorare l’accessibilità ferroviaria della stazione di Fiorenzuola, con particolare attenzione alle persone con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sanità, Di Silverio (Anaao): “Ssn fermo a 50 anni fa, servono riforma strutturale e più equità territoriale”(Adnkronos) – "Il nostro Servizio sanitario nazionale ha 48 anni, è un sistema di regole e organizzazione rimasto fermo a com'era quasi 50 anni fa,... "Ricominciamo dal sud, politica, equità territoriale e cultura": convegno del M5S a SalernoIl Movimento 5 Stelle Salerno organizza domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l’incontro pubblico “Ricominciamo dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dall’accessibilità della stazione di Sarzana agli sconti per i pendolari levantini: gli interrogativi di Baruzzo e le risposte di Scajola; Stazione, al via i lavori: Più accessibilità; Ospedale della Sibaritide e mobilità: ora serve uno scalo ferroviario per non sprecare un’occasione. Ospedale della Sibaritide e mobilità: ora serve uno scalo ferroviario per non sprecare un’occasioneSfruttare i lavori sulla linea jonica per realizzare uno scalo a servizio del nuovo ospedale della Sibaritide. Una proposta concreta per garantire accessibilità, mobilità e sviluppo a un territorio ch ... ecodellojonio.it Castelfranco Emilia, attivati tre nuovi ascensori in stazione: più accessibilità ai binariA Castelfranco Emilia sono entrati in funzione tre nuovi ascensori all’interno della stazione ferroviaria, collocati a servizio del ... telenord.it Nuovi dispositivi elettronici per ogni scranno e sedute sottotitolate per garantire l'accessibilità. Il presidente Di Mauro: "Ottimizziamo i costi e tuteliamo l'ambiente" #innovazione - facebook.com facebook