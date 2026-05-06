In vista delle elezioni comunali di fine maggio, il tema del lavoro torna al centro del dibattito politico. La coalizione di centrosinistra ha recentemente discusso l’importanza di questa questione, mentre le rappresentanti del partito femminile si sono riunite nella zona della Tozzona per confrontarsi su vari aspetti. La discussione si concentra sulla priorità del lavoro per le prossime amministrazioni comunali.

Il lavoro si conferma uno dei temi centrali del dibattito politico in vista delle prossime elezioni comunali del 24-25 maggio. "I cittadini chiedono con forza percorsi di formazione, supporto nella ricerca del lavoro, tirocini per arricchire le competenze acquisite e incentivi per l’avvio di attività autonome", spiega Luisa Rago (nella foto), capolista di Riformisti per Imola (Italia Viva e Partito socialista italiano), a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Marco Panieri. Al centro della riflessione anche la qualità dell’impiego. "Un lavoro che deve essere di qualità e dignitoso per una città che deve crescere con una occupazione stabile e sicura – sottolinea la capolista dei Riformisti per Imola –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alleanza di centrosinistra. Rago: "Il lavoro, una priorità" . Donne Dem alla Tozzona

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