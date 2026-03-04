Amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio al voto 16 Comuni del Palermitano | ecco quali sono

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in Sicilia, con i seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In questa tornata, 16 comuni del Palermitano sono chiamati a votare per rinnovare le amministrazioni comunali. La consultazione riguarda esclusivamente le elezioni locali, senza coinvolgimento di altri enti o livelli di governo.

Si terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla Giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato Schifani e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani. Complessivamente i comuni al voto dovrebbero essere 70 anche se l’elenco sarà definito con decreto entro la data di indizione dei comizi (il 25 marzo). Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario. In 16 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale e l’eventuale ballottaggio sarà nei giorni 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

