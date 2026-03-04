Amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio al voto 16 Comuni del Palermitano | ecco quali sono

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in Sicilia, con i seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In questa tornata, 16 comuni del Palermitano sono chiamati a votare per rinnovare le amministrazioni comunali. La consultazione riguarda esclusivamente le elezioni locali, senza coinvolgimento di altri enti o livelli di governo.

Si terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla Giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato Schifani e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani. Complessivamente i comuni al voto dovrebbero essere 70 anche se l’elenco sarà definito con decreto entro la data di indizione dei comizi (il 25 marzo). Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario. In 16 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale e l’eventuale ballottaggio sarà nei giorni 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato

Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì pomeriggio non ha solo licenziato il nuovo decreto bollette con gli aiuti alle fasce più vulnerabili...

Altri aggiornamenti su Amministrative in Sicilia il 24 e 25....

Temi più discussi: Elezioni nei comuni siciliani a rischio, legge elettorale bocciata dalla Corte Costituzionale, i sindaci scrivono alla Regione; Verso le urne: il termometro politico dei comuni siciliani per le amministrative 2026; Amministrative a Termini Imerese, l'Udc propone la candidatura a sindaco di Francesco Giunta; Schifani nomina il commissario al Comune di Messina.

Amministrative in Sicilia, si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugnoSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla giunta regionale su proposta del president ... 98zero.com

Amministrative, la Sicilia al voto: nei Comuni è toto-candidaturePALERMO – Le elezioni amministrative in Sicilia si terranno nella primavera 2026, dove – dopo il referendum costituzionale di marzo – si tornerà al voto il 24-25 maggio , con eventuali ballottaggi il ... livesicilia.it

Arresti domiciliari per un noto imprenditore del Palermitano, indagato per sfruttamento del lavoro ed estorsione. L’ordinanza, eseguita dalla Guardia di Finanza su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Palermo, nasce da un’indagine coordinata dalla Procura facebook