Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in città. Sono 73.345 gli cittadini che potranno esercitare il diritto di voto nelle due giornate. Per la prima volta dopo il referendum di marzo, le liste elettorali non sono più divise per genere, ma sono raccolte in un unico registro alfabetico senza distinzione tra uomini e donne. La consultazione riguarda le elezioni comunali e si svolgerà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Saranno 73.345 gli aretini al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio. È dal referendum del marzo scorso che le liste elettorali separate fra uomini e donne non esistono più e tutti sono compresi e ordinati in registri alfabetici senza distinzioni di genere. È l’effetto del decreto legge 27 del marzo 2025. D’altronde, chi si è recato a votare a marzo, avrà notato che i cartelli attaccati ai tavoli degli scrutatori, che un tempo servivano a separare le file e le attese tra “uomini” e “donne”, riportavano A-L e M-Z. Dunque, serviranno tessera elettorale, carta d’identità e, in virtù della suddetta novità, un occhio alla propria iniziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio: aretini al voto

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Elezioni amministrative: il 24 e 25 maggio al voto anche in Val Seriana

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