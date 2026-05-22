Domani pomeriggio in via Bologna Ferrara Boxe sul ring

Domani pomeriggio in via Bologna si svolgerà un evento di boxe organizzato da Ferrara Boxe. La manifestazione si terrà in un orario insolito, di sabato pomeriggio, e coinvolgerà principalmente giovani atleti e dilettanti. L'iniziativa si svolge su un ring all’interno di una struttura dedicata allo sport da combattimento e vedrà la partecipazione di diversi pugili. La giornata prevede incontri di diversa intensità e livello, con l’obiettivo di promuovere la disciplina tra i partecipanti.

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Eccezionalmente di sabato pomeriggio, Ferrara Boxe organizza una bella riunione dedicata a giovani atleti e dilettanti. Si parte alle 17,30 nella palestra di via Bologna 306, dove il maestro Croce ha preparato un menù davvero interessante con una serie di incontri che si profilano all’insegna dell’equilibrio. Riflettori puntati sulla talentuosa Chiara Roveggio, ma attenzione anche all’emergente Emanuele Bossa. Il match che promette più spettacolo e scintille però metterà di fronte il padrone di casa Leorand Nexha e il temibile Emanuele Malavasi (Boxing Club Bologna). Intanto, è stato comunicato ufficialmente che lo sfidante del campione in carica Dario Sapone al titolo italiano dei pesi supergallo sarà Alex Ferramosca, un atleta di grande esperienza ma con l’energia di un ragazzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani pomeriggio in via Bologna. Ferrara Boxe sul ring ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Boxe Inferno: sul ring un bilancio in perfetta paritàQuattro vittorie e quattro sconfitte: un bilancio in perfetta parità quello dell’ultimo weekend di competizioni per gli atleti della Boxe Inferno. Boxe U19 a Montecatini: trionfi netti e nuovi talenti sul ringIl PalaVinci di Montecatini ospita oggi, sabato 18 aprile 2026, una giornata decisiva per il futuro dei giovani pugili impegnati nelle Fasi...