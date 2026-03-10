Boxe Inferno | sul ring un bilancio in perfetta parità

Durante l'ultimo fine settimana, gli atleti della Boxe Inferno hanno disputato diverse sfide sul ring, ottenendo un totale di quattro vittorie e quattro sconfitte. Il risultato finale riflette un equilibrio tra le due parti, con ogni combattente che ha portato a casa un successo e subito una sconfitta. La competizione si è svolta senza particolari incidenti o eventi imprevisti.

Quattro vittorie e quattro sconfitte: un bilancio in perfetta parità quello dell'ultimo weekend di competizioni per gli atleti della Boxe Inferno. Bene Tommaso Paganoni, tra gli Junior -63 kg, vincente su Daniele Binaghi della Company of Boxe. Sempre tra gli Junior, ma -69 kg, l'esordiente Michele Mazza deve arrendersi al molto più esperto Simone Vassallo, altro esponente della Company. Mazza, nonostante la sconfitta, è il pugile che ha compiuto l'impresa più significativa tra i valtellinesi, facendo la gara d'esordio in un torneo di buon livello con pochi mesi di preparazione contro un rivale estremamente dotato tecnicamente che non solo lo...