Boxe U19 a Montecatini | trionfi netti e nuovi talenti sul ring

Oggi, al PalaVinci di Montecatini, si svolge una giornata importante per i giovani pugili impegnati nelle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19. La manifestazione vede in scena incontri che vedono protagonisti atleti provenienti da diverse regioni, con l’obiettivo di conquistare il passaggio alle fasi successive. Le gare si sono svolte nel rispetto delle regole e hanno visto sfide intense e combattute.

Il PalaVinci di Montecatini ospita oggi, sabato 18 aprile 2026, una giornata decisiva per il futuro dei giovani pugili impegnati nelle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19. La seconda giornata di competizioni, suddivisa tra sessioni mattutine e pomeridiane, sta delineando i profili dei talenti che potranno contare su basi solide per il prosieguo del percorso agonistico. Gli incontri, distribuiti tra diverse categorie maschili e femminili, sono stati disponibili per la visione tramite il servizio Live Replay su TV, accessibile anche tramite l’applicazione dedicata per dispositivi Android e iOS o via web su tv.it, attraverso il canale Italia Boxe TV.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxe U19 a Montecatini: trionfi netti e nuovi talenti sul ring Notizie correlate Boxe a Montecatini: i giovani talenti si sfidano al PalavinciIl Palavinci di Montecatini Terme, situato in Via Leonardo da Vinci 50, ospiterà dal 17 al 19 aprile 2026 le Fasi Interregionali dei Campionati... La Boxe Riccione porta i giovani talenti sul ring: alla palestra Italo Nicoletti la fase eliminatoria dei regionaliUn banco di prova importante per le giovani pugili biancazzurre, pronte a mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa Per la società di casa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FASI INTERREGIONALI CAMPIONATI ITALIANI U19 M/F - RISULTATI DAY 1 - PROGRAMMA DAY 2 | EVENTO LIVE ITALIA BOXE TV; Fasi Interregionali U19 2026 - Programmi Day 1 - Evento Live Italia Boxe TV; Fasi Interregionali Campionati Italiani U19 M/F - MONTECATINI 2026; FASI INTERREGIONALI CAMPIONATI ITALIANI U19 M/F – DA DOMANI 17/4 AL 19/4 TUTTO L’EVENTO IN DIRETTA SU ITALIA BOXE TV – Boxe Ring. Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TVLa seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 M/F ha alzato il livello al PalaVinci di Montecatini , tra sessioni dense di incontri ... sportface.it Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TVDal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili. Venerdì alle 13:30, sabato alle 11:00 e domenica alle 13:30 in dire ... sportface.it Fasi Interregionali Campionati Italiani U19 M/F PalaVinci - Montecatini Terme (PT), 17-19 Aprile 2026 RISULTATI Day 2 - 18 aprile PROGRAMMA DAY 3 - 19 aprile CLICCA QUI https://bit.ly/4dPXXv4 Evento Live Italia Boxe TV - https://tv.spor - facebook.com facebook